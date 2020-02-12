Трамп анонсировал перестановки сотрудников в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял решение провести кадровые перестановки среди сотрудников Белого дома. Об этом сообщается на сайте пресс-пула Белого дома.

Отмечается, что часть специалистов займут новые должности. Отвечая на вопрос о том, стоит ли в ближайшее время ожидать новых увольнений, Трамп ответил утвердительно. «Еще как, абсолютно точно», — сказал Трамп, передает ТАСС.

Комментируя увольнение сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ), подполковника украинского происхождения Александра Виндмана, Трамп заявил, что остался недоволен его работой.

8 февраля власти США уволили сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ), подполковника украинского происхождения Александра Виндмана, который давал давал показания против Дональда Трампа в рамках импичмента в ноябре 2019 года. Также из СНБ уволили его брата-близнеца, подполковника Евгения Виндмана, который работал старшим юристом, а также был сотрудником отдела по вопросам этики Совета нацбезопасности.

Президент США, комментируя увольнение Александра Виндмана, обвинил его в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами. По словам американского лидера, начальник Виндмана в Совете по нацбезопасности публично говорил, что у его подчиненного были «проблемы с суждениями», трудовой дисциплиной и утечкой секретной информации.

9 февраля телеканал CNN сообщил, что советник Трампа Роберт О’Брайен планировал уволить около 10 сотрудников Совета нацбезопасности после завершения процедуры импичмента. О намерении сократить штат из 236 сотрудников, называя его «избыточным», О’Брайен говорил не раз.