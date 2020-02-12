Минюст США обвинил пятерых граждан в нарушении антииранских санкций

Минюст США выдвинул обвинения пяти гражданам в штатах Техас и Нью-Йорк, которые, по информации ведомства, вступив сговор, нарушили нефтяные санкции против Ирана, передает Reuters.

По информации агентства, они организовали сначала закупку нефти у Ирана, а затем ее продажу нефтеперерабатывающему заводу в Китае.

Одним из обвиняемых является Дэниэл Рей Лейн — президент базирующейся в Техасе компании Stack Royalties, занимающейся продажей прав на добычу нефти и газа инвестфондам и частным акционерным группам.

США возобновили антииранские санкции, после того как Вашингтон в 2018 году вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий. В Белом доме заявляли о намерении свести импорт иранской нефти к минимуму за счет ограничений. 1 ноября 2019 года США также ввели санкции против строительного сектора Ирана, а позднее восстановили ограничения против иранского завода по обогащению урана в Фордо.