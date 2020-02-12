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Небензя понадеялся на учет позиции России в проекте резолюции по Ливии

Москва рассчитывает, что позиция России в проекте резолюции по Ливии будет учтена до того, как документ будет вынесен на голосование в Совете Безопасности ООН в среду, 12 февраля. Об этом сообщил ТАСС постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

«У нас еще есть время для обсуждения. Есть ряд вопросов, которые мы с ними прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена», — сказал Небензя.

Кремль заявил о важном шаге в сторону урегулирования на встрече по Ливии
Политика

19 января в Берлине состоялась конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств. Во встрече участвовали представители России, США, Франции, Великобритании, Германии, Турции, Египта, Алжира и ОАЭ. На конференцию также пригласили лидеров противоборствующих сторон — главу созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, последние не участвовали в дискуссии, так как между ними слишком серьезные разногласия.

В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности в Ливии. Также стороны конфликта согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

После свержения в 2011 году президента Ливии Муаммара Каддафи в стране ведется гражданская война. В ней участвуют признанное ООН Правительство национального согласия во главе с Фазизом Сарраджем и Ливийская национальная армия, лидером которой является маршал Халифа Хафтар. Формально ЛНА подчиняется палате представителей Ливии.

Теги: Василий Небензя, Ливия
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