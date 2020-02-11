Samsung презентовал складной смартфон Galaxy Z Flip

Samsung представил новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Трансляцию презентации в Сан-Франциско компания вела на своем сайте.

По словам руководителя по маркетингу компании Ребекки Хирст, новый смартфон получил ультратонкое «долговечное» стекло на экране, которое «можно складывать 200 тыс. раз». В сложенном состоянии гаджетом также можно будет пользоваться — он оборудован дополнительным дисплеем диагональю 1 дюйм на внешнем корпусе.

В продажу Galaxy Z Flip, получивший 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти, поступит 14 февраля. Стоимость смартфона, который в большинстве стран выпустят в фиолетовом и черном цветах, составит 119,99 тыс. руб.

Также компания представила флагманскую линейку смартфонов Galaxy — S20, S20+ и S20 Ultra, которые начнут продаваться в России с 13 марта, и новые беспроводные наушники Galaxy Buds+.