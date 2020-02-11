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Политика ,  
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Киев заявил об отсутствии оснований для отправки своего посла в Россию

Фото: Наталья Филатова / Wikimedia Commons

У Киева нет оснований назначать посла в Россию. Об этом заявили в МИД Украины, передает УНИАН.

«Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупацию Россией украинских территорий, нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла», — цитирует агентство сообщение украинского внешнеполитического ведомства.

Таким образом в Киеве отреагировали на слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который 10 февраля заявил о готовности Москвы обменяться послами с Украиной. По его словам, ухудшение дипломатических отношений произошло по вине украинской стороны, которая первая отозвала своего представителя.

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«Вроде кто-то там упоминал о вероятности решения [президента Украины Владимира] Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны», — сказал Лавров. Российский министр отметил, что Москва заинтересована в контактах с Киевом, и назвал искусственные барьеры для общения граждан двух стран неразумными.

Россия отозвала своего посла в Киеве Михаила Зурабова 23 февраля 2014 года для консультаций. Он вернулся на Украину 7 июня 2014 года в составе трехсторонней контактной группы по Донбассу и принимал участие в инаугурации экс-президента Петра Порошенко. От обязанностей посла Зурабов был освобожден 28 июля 2016 года, после чего временным поверенным в делах России на Украине стал Сергей Торопов. Этот дипломатический ранг был введен для дипломатов, которые руководят дипмиссией в отсутствие посла. С ноября 2016 года этот пост занимает Александр Лукашик.

Киев отозвал своего дипломатического представителя Владимира Ельченко 17 марта 2014 года на фоне присоединения Крыма к России. После этого в Москву он не возвращался.

Теги: Украина, Россия, посол
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