Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

«Мы будем не против [обмена]. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны», — отметил министр. Москва и Киев обоюдно отозвали своих послов в 2014 году

Фото: МИД России / РИА Новости

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что ухудшение дипотношений произошло по вине Киева, который первым отозвал своего посла в России. «Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения [президента Украины Владимира] Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны», — отметил Лавров.

Российский министр также назвал «неразумным» искусственное создание барьеров для сообщения граждан двух стран. «Кто-то съездил в Крым, и все — человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут <...> встречаться. Это дикость», — сказал Лавров.

Как добавил глава МИД, со своим нынешним украинским коллегой — Вадимом Пристайко — Лавров встречался один раз, на Нормандском саммите в Париже в прошедшем декабре. «Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз», — сказал министр и уточнил, что Москва «заинтересована» в контактах с Киевом.