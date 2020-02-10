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Политика ,  
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Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

«Мы будем не против [обмена]. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны», — отметил министр. Москва и Киев обоюдно отозвали своих послов в 2014 году
Фото: МИД России / РИА Новости

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что ухудшение дипотношений произошло по вине Киева, который первым отозвал своего посла в России. «Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения [президента Украины Владимира] Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны», — отметил Лавров.

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Российский министр также назвал «неразумным» искусственное создание барьеров для сообщения граждан двух стран. «Кто-то съездил в Крым, и все — человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут <...> встречаться. Это дикость», — сказал Лавров.

Как добавил глава МИД, со своим нынешним украинским коллегой — Вадимом Пристайко — Лавров встречался один раз, на Нормандском саммите в Париже в прошедшем декабре. «Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз», — сказал министр и уточнил, что Москва «заинтересована» в контактах с Киевом.

Россия отозвала посла из Украины в феврале 2014 года, на фоне происходящих в Киеве событий. После этого временным поверенным в делах России на Украине был назначен Андрей Воробьев, который скончался в июне 2016 года. Его сменил Александр Лукашик. Украина отозвала посла в России для консультацией в 2014 году, на фоне событий в Крыму.

Автор: Артём Губенко
Теги: Сергей Лавров, дипломат, Киев
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