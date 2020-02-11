Следственный комитет начал проверку после пожара в московском хостеле

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Главное следственное управление СК по Москве начало доследственную проверку после гибели двух человек в результате пожара в хостеле на юго-западе столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пожар произошел вечером 10 февраля в хостеле по адресу ул. Новаторов, 15. После тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин 1966-го и 1989 годов рождения. Сейчас следствие проводит проверочные мероприятия, также назначены судебные экспертизы.

Источники ТАСС и «Интерфакс» в экстренных службах тогда сообщали, что в результате пожара погибли два человека, граждане Белоруссии. По данным ТАСС, один пострадавший скончался на месте пожара, а второй — в машине скорой помощи.

Позднее посольство Белоруссии в России в своем Twitter подтвердило, что при пожаре действительно погибли два гражданина республики.