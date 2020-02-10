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Число погибших при пожаре в московском хостеле увеличилось до двух

Фото: МЧС

Число жертв пожара в хостеле на юге Москвы увеличилось до двух человек. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным источника ТАСС, один пострадавший скончался на месте пожара, а второй — в машине скорой помощи. По предварительным данным, оба являются гражданами Белоруссии. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник также сообщает о том, что погибшие были гражданами Белоруссии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичного департамента здравоохранения и посольство Белоруссии в Москве.

Один человек погиб при пожаре в хостеле на юге Москвы
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Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало об одном погибшем и одном пострадавшем в результате пожара.

По данным ведомства, возгорание произошло на четвертом этаже дома по адресу: ул. Новаторов, 15. Пожар ликвидировали в 19:05. В тушении огня участвовали 93 человека и 25 единиц техники.

По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, возгорание произошло в хостеле. Согласно данным ресурса «Яндекс.Карты», по указанному адресу расположен хостел «Три звезды».

Теги: пожар, смерть, новости РБК
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