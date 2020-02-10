Число погибших при пожаре в московском хостеле увеличилось до двух

Фото: МЧС

Число жертв пожара в хостеле на юге Москвы увеличилось до двух человек. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным источника ТАСС, один пострадавший скончался на месте пожара, а второй — в машине скорой помощи. По предварительным данным, оба являются гражданами Белоруссии. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник также сообщает о том, что погибшие были гражданами Белоруссии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичного департамента здравоохранения и посольство Белоруссии в Москве.

Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало об одном погибшем и одном пострадавшем в результате пожара.