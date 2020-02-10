Один человек погиб при пожаре в хостеле на юге Москвы

Фото: МЧС России

Один человек погиб и один пострадал во время пожара в Юго-Западном округе Москвы по адресу: ул. Новаторов, д. 15. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в дежурному в 18:12 мск. Сотрудники МЧС прибыли на место возгорания в 18:28. «В ходе тушения был спасен 1 человек. В результате пожара пострадал 1 и погиб 1 человек», — сообщили в МЧС.

Возгорание ликвидировали в 19:05, в тушении участвовали 93 человека и 25 единиц техники.

По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, возгорание произошло в хостеле, расположенном по этому адресу. Согласно данным ресурса «Яндекс.Карты», в доме 15 на улице Новаторов расположен хостел «Три звезды».