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Законопроект о продлении сроков полномочий ректоров внесли в Госдуму

Студент МГУ имени М. В.Ломоносова  и Виктор Садовничий (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение предельного возраста для руководителей вузов и их заместителей с 65 до 70 лет, следует из электронной базы данных Госдумы.

По замыслу авторов инициативы, нововведения позволят выполнять долгосрочные программы развития вузов в условиях дефицита управленческих кадров, а также сохранять научные традиции.

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Предельный возраст устанавливается без права продления, исключая «отдельные случаи». Законопроект также определяет максимальный срок контракта для ректора (не более пяти лет) и предусматривает ограничение пребывания в должности ректора — не более чем на три срока для одного и того же человека. В документе есть оговорка, что для этого условия предусмотрено исключение, которое вводится ранее принятым законом о полномочиях ректоров МГУ и СПбГУ.

Закон, позволяющий неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ, подписал в начале декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин. После этого он продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, а Николая Кропачева — на должности ректора СПбГУ.

Теги: Трудовой кодекс, правительство, ректор, СПбГУ, МГУ, Дума
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