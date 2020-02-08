Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина документе.

Проект закона предлагает внести поправки в Трудовой кодекс: повысить предельный возраст ректоров вузов до 70 лет, заключать с ними договоры на пятилетний срок, а также ограничить их пребывание на одной должности тремя сроками.

Изменения должны коснуться не только ректоров государственных вузов и научных институтов, но и их заместителей, руководителей филиалов. Уточняется, что в отдельных случаях возрастной ценз может быть пересмотрен.

Как сказано в документе, его принятие позволит реализовать долгосрочные программы в образовательных учреждениях в условиях кадрового дефицита, а также сохранить научные традиции.