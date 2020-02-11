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Генконсул сообщил об обвинениях в адрес капитанов катеров в Таиланде

Фото: Qin Qing / Global Look Press

Суд в Таиланде предъявил обвинения капитанам двух туристических катеров, столкнувшихся у острова Пхукет. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.

«По словам заместителя начальника туристической полиции Пхукета, суд предъявил капитанам обвинение в неосторожном вождении, повлекшем смерть одного или более лиц», — сказал он. Консул добавил, что их отпустили под залог.

Также Соснов рассказал ТАСС, что в качестве одной из основных причин столкновения рассматривается трехкратное превышение скорости двумя катерами. Вместо пяти узлов (около 9 км/ч) они шли на скорости примерно 15 узлов (более 27 км/ч).

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Столкновение катеров в Таиланде произошло 10 февраля. На борту одного из них находились 35 россиян. После столкновения в больницы доставили 21 гражданина России. Кроме того, в результате аварии погибли двое детей — брат и сестра из Челябинской области.

Российские следователи завели по факту происшествия дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

Теги: Таиланд, суд, обвинения
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