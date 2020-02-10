СК возбудил дело после гибели россиян при столкновении катеров в Таиланде

Фото: incident.ozersk / VK

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с туристическими катерами у берегов острова Пхукет в Таиланде. Об этом говорится на сайте СК России. Из-за аварии погибли двое детей из России, еще более 20 российских туристов получили травмы.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела в центральный аппарат ведомства.

В посольстве Таиланда в России РБК сообщили, что всего на борту одного из катеров находилось 35 россиян. Там отметили, что 21 человек госпитализирован в медицинские учреждения Пхукета. У них травмы различной степени тяжести. По информации российского посольства, при аварии погибли брат и сестра из Челябинской области — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Ранее СК начал доследственную проверку по факту аварии.