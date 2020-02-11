Генконсул назвал размер компенсаций семьям погибших в Таиланде детей

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Сумма компенсации родственникам двух детей из России, погибших при столкновении двух туристических катеров возле острова Пхукет в Таиланде, составит около 4,3 млн батов ($137,6 тыс.). Об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов, сообщает ТАСС.

Соснов сослался на вице-губернатора провинции Пхукет Супоча Ротреуанга На-Нонгхая, который озвучил суммы компенсаций. «Принято решение о выплате компенсации родственникам погибших российских детей в размере 2,1–2,2 млн батов ($67,3–70,5 тыс.) на человека», — рассказал дипломат.

По его словам, речь идет об общей сумме, которую составляют средства Министерства туризма и спорта, а также «других выплатах».

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.