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Генконсул назвал размер компенсаций семьям погибших в Таиланде детей

Фото: Hansson Krister / Global Look Press

Сумма компенсации родственникам двух детей из России, погибших при столкновении двух туристических катеров возле острова Пхукет в Таиланде, составит около 4,3 млн батов ($137,6 тыс.). Об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов, сообщает ТАСС.

Соснов сослался на вице-губернатора провинции Пхукет Супоча Ротреуанга На-Нонгхая, который озвучил суммы компенсаций. «Принято решение о выплате компенсации родственникам погибших российских детей в размере 2,1–2,2 млн батов ($67,3–70,5 тыс.) на человека», — рассказал дипломат.

По его словам, речь идет об общей сумме, которую составляют средства Министерства туризма и спорта, а также «других выплатах».

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РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

Столкновение двух катеров произошло утром в понедельник, 10 февраля. Как сообщили РБК в посольстве России в Таиланде, на борту одного из столкнувшихся катеров находились 35 россиян, 21 из них госпитализирован. В результате погибли двое детей — брат и сестра, проживавшие в Челябинской области.

По факту произошедшего российские следователи завели угловое дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование передано в центральный аппарат ведомства.

Теги: Таиланд, катер, столкновение
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