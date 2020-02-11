В МИД России заявили о случаях заражения коронавирусом в Африке

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На Африканском континенте появились случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил замдиректора департамента Африки МИД России Олег Озеров, сообщает «РИА Новости».

«Они есть», — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему на континенте еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

При этом согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 10 февраля Африка остается одним из двух континентов, где еще не были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Также заболевших нет и в Латинской Америке. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус также говорил, что одна из главных угроз, представляемых коронавирусом, заключается в том, что заболевание может распространиться на страны со слабой сферой здравоохранения.

Менеджер по чрезвычайным операциям в Африке Всемирной организации здравоохранения Мишель Яо отметил, что, если заболевание придет на континент, это может парализовать все сообщество.