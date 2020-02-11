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В МИД России заявили о случаях заражения коронавирусом в Африке

Фото: Sven Hoppe / Global Look Press

На Африканском континенте появились случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил замдиректора департамента Африки МИД России Олег Озеров, сообщает «РИА Новости».

«Они есть», — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему на континенте еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

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При этом согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 10 февраля Африка остается одним из двух континентов, где еще не были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Также заболевших нет и в Латинской Америке. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус также говорил, что одна из главных угроз, представляемых коронавирусом, заключается в том, что заболевание может распространиться на страны со слабой сферой здравоохранения.

Менеджер по чрезвычайным операциям в Африке Всемирной организации здравоохранения Мишель Яо отметил, что, если заболевание придет на континент, это может парализовать все сообщество.

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Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года в Китае. По последним данным ВОЗ, в стране вирусом заразились более 40 тыс. человек. За пределами Китая — 319 человек.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 42 638 подтвержденных случаях заболевания только на территории страны.

Теги: коронавирус, Африка, Китай
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