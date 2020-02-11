Кремль ответил на вопрос о компенсациях за доступ к значимым сайтам

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вопросом о компенсациях российским компаниям расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам займется правительство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конкретная разработка, изучение этих финансовых запросов будет производиться в правительстве», — сказал он, добавив, что с этой темой лучше обратиться в кабмин.

Обеспечить бесплатный доступ россиянам к социально значимым интернет-ресурсам поручил президент Владимир Путин. Соответствующую инициативу он предложил в послании Федеральному собранию 15 января. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев ранее обещал, что ведомство составит список интернет-ресурсов, к которым обеспечат бесплатный доступ, до марта.

По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), расходы ведущих российских операторов для предоставления бесплатного доступа могут превысить 150 млрд руб. в год. В связи с этим в РСПП заявили о необходимости компенсации этих расходов государством.