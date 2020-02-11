Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей

Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Дела в сфере предпринимательской деятельности возможно передать на рассмотрение коллегиям присяжных. Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на совещании судей, передает корреспондент РБК.

«Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил он.

По словам Лебедева, с участием присяжных заседателей суды областного уровня рассмотрели 273 дела в отношении 419 лиц, а районные суды — 474 дела в отношении 585 лиц.

Лебедев отметил, что за прошлый год суды рассмотрели дела в отношении 133 человек с обвинениями по делам о преступных сообществах в сфере предпринимательской деятельности. Из них 73 человека (55%) были осуждены, в отношении еще 60 (45%) дела были прекращены, причем в половине случаев это было связано с оправданием подсудимых.