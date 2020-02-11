СМИ назвали сроки окончания программ льготного автокредитования

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Государственные субсидии, выделенные в рамках льготного автокредитования в 2020 году, могут закончиться к концу марта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на менеджеров двух дилерских компаний Lada, которым об этом сообщили в АвтоВАЗе. Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин, в свою очередь, заявил изданию, что выделенные бюджетные средства на льготное автокредитование вряд ли закончатся в марте. Он отметил, что это зависит о того, как банки — участники будут исполнять программу. По его словам, Русфинанс Банку должно хватить средств до апреля-мая. Представитель ВТБ также сообщил газете, что срок окончания программы зависит от использования средств каждым участником и может произойти «в разное время».

Представитель АвтоВАЗа не стал комментировать изданию эту информацию.

Госпрограммы льготного кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» были запущены с 1 марта 2019 года. Они предназначены для многодетных заемщиков и тех, кто покупает машину впервые. Для них банки-участники программ предоставляют скидку при оплате первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Выпадающие доходы банкам компенсируют из бюджета. Программы распространяются на автомобили отечественной сборки.