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СМИ назвали сроки окончания программ льготного автокредитования

Фото: lada.ru

Государственные субсидии, выделенные в рамках льготного автокредитования в 2020 году, могут закончиться к концу марта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на менеджеров двух дилерских компаний Lada, которым об этом сообщили в АвтоВАЗе. Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин, в свою очередь, заявил изданию, что выделенные бюджетные средства на льготное автокредитование вряд ли закончатся в марте. Он отметил, что это зависит о того, как банки — участники будут исполнять программу. По его словам, Русфинанс Банку должно хватить средств до апреля-мая. Представитель ВТБ также сообщил газете, что срок окончания программы зависит от использования средств каждым участником и может произойти «в разное время».

Представитель АвтоВАЗа не стал комментировать изданию эту информацию.

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Госпрограммы льготного кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» были запущены с 1 марта 2019 года. Они предназначены для многодетных заемщиков и тех, кто покупает машину впервые. Для них банки-участники программ предоставляют скидку при оплате первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Выпадающие доходы банкам компенсируют из бюджета. Программы распространяются на автомобили отечественной сборки.


Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов
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Госпрограммы стали драйвером роста автокредитов россиян в 2019 году, считают опрошенные РБК эксперты. В 2019 году число автокредитов в России составило почти 950 тыс., что на 11,% больше, чем в предыдущем году.

В конце декабря 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на программы льготного кредитования в 2020 году в бюджет уже заложили 5 млрд руб. Он отметил, что программы продолжат действовать по меньшей мере всю первую половину 2020 года.

Теги: госпрограммы, льготное автокредитование
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