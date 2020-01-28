Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

Несмотря на снижение авторынка в 2019 году, число кредитов на покупку машин выросло более чем на 10%, а в деньгах — почти на 20%. На заемные средства россияне приобрели 45% новых автомобилей. В 2020 году такого бума не ожидается

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК). Число выданных автокредитов выросло на 11,9% в годовом выражении, а их суммарный объем — на 18,9%, до 746,45 млрд руб. Средний размер ссуды на машину увеличился на 6,3% — до 787,9 тыс. руб. Данные бюро охватывают почти 100% сегмента автокредитования, уточнили РБК в НБКИ (входит в тройку крупнейших бюро, консолидирует данные около 100 млн заемщиков).

Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых автомобилей: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018 году. Рынок подержанных автомобилей тоже сократился, но менее значительно — на 0,4%, до 5,4 млн единиц. Если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым, сказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По оценкам агентства, в прошлом году 45% новых автомобилей были куплены на заемные средства против 40% годом ранее.

Госпрограммы как стимул для рынка

Основным драйвером авторынка в 2019 году стали госпрограммы льготного кредитования, признает Удалов. В НБКИ динамику автокредитов также объясняют эффектом господдержки: среднемесячные выдачи таких займов с марта, когда возобновились две льготные программы, заметно выросли как в количественном, так и в денежном выражении. Роль госпрограмм подтверждают и опрошенные РБК банкиры.