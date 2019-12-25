Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России

Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».

«Я рассчитываю, что коррекция продаж не превысит 2,5-3% от прошлогодних объемов», — сказал он. Министр отметил, что пока не стоит пытаться прогнозировать объем продаж за 2020 год: сделать это можно будет как минимум после первого квартала следующего года.

По словам Мантурова, главный фактор, влияющий на продажи легковых автомобилей, — это потребительский спрос, но в бюджет при этом уже заложено 5 млрд руб. на оказание господдержки по льготному автокредитованию. Министерство также сохранит программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым с января по октябрь было реализовано 109 тыс. машин, сказал Мантуров. По его словам, «уже отработанные и хорошо себя зарекомендовавшие меры поддержки» продолжат действовать как минимум первую половину 2020 года.

В октябре продажи легковых автомобилей в России продолжили падение, снизившись на 5,2%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса. В 2020 они могут сократиться на 8%, а цены возрастут примерно на 5%, спрогнозировал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. По его словам, снижение спроса на новые автомобили связано в том числе с ростом сознательности потребителей.