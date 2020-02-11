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Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.

Издание отмечает, что отношения США и России никогда не были хорошими, а в последние годы ухудшились на фоне ситуации в Сирии и на Украине. Автор также указывает, что борьба стран развернулась не только в геополитике, но и в экономике: Вашингтон пытается помешать России в области торговли оружием, а также ввел санкции против «Северного потока-2». Однако, как отмечает газета, за этой «видимой конкуренцией скрываются менее заметные тенденции».

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
Экономика

Издание пишет, что в октябре 2019 года Россия заняла второе место по поставкам топлива в США, обогнав Мексику. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США, ранее их приводил РБК. 

Автор статьи задается вопросом, как Россия, не привлекая внимание, остается успешной на рынке нефтепродуктов. По его словам, это связано с влиянием санкций на потоки товаров на мировом рынке.

Так, Россия смогла укрепить свой экспорт в США, потому что американское правительство ввело санкции против Венесуэлы и Ирана, отмечает издание. В частности, импорт из нефти из Венесуэлы был полностью прекращен летом прошлого года. Кроме того, из-за санкции против Ирана к российским поставкам обратилась и Турция, пишет Die Welt. По данным газеты, за первые 11 месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт нефти в страну на 450%, он достиг значения в $3,41 млрд, уточняет издание.

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
Бизнес

Материал дополняется

Теги: санкции, США, нефть
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