Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.

Издание отмечает, что отношения США и России никогда не были хорошими, а в последние годы ухудшились на фоне ситуации в Сирии и на Украине. Автор также указывает, что борьба стран развернулась не только в геополитике, но и в экономике: Вашингтон пытается помешать России в области торговли оружием, а также ввел санкции против «Северного потока-2». Однако, как отмечает газета, за этой «видимой конкуренцией скрываются менее заметные тенденции».

Издание пишет, что в октябре 2019 года Россия заняла второе место по поставкам топлива в США, обогнав Мексику. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США, ранее их приводил РБК.

Автор статьи задается вопросом, как Россия, не привлекая внимание, остается успешной на рынке нефтепродуктов. По его словам, это связано с влиянием санкций на потоки товаров на мировом рынке.