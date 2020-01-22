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Политика ,  
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США ввели санкции против бизнес-джетов венесуэльской PDVSA

Вашингтон включил в санкционный список против Венесуэлы 15 бизнес-джетов. Соответствующее распоряжение было принято управлением по контролю за иностранными активами, сообщается на сайте Минфина США.

Самолеты принадлежат венесуэльской нефтяной компании PdVSA, также находящейся под санкциями США. Таким образом американцы намерены заблокировать собственность правительства Венесуэлы

Отмечается, что несколько воздушных лайнеров, в числе которых бизнес-джеты Learjet 45 и Falcon 900, использовались при транспортировке высокопоставленных чиновников, поддерживающих президента страны Николаса Мадуро. Часть транспортных средств также «небезопасным и непрофессиональным образом» эксплуатировалась в непосредственной близости от военных самолетов США над Карибским морем.

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Отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились после выборов президента Венесуэлы, которые прошли в январе 2019 года. Оппозиция не признала итоги голосования и провозгласила Хуана Гуаидо президентом. Его поддержали страны Латинской Америки, Европы и США. Китай, Турция, Россия заняли сторону Мадуро. После этого Вашингтон ввел санкции против венесуэльских чиновников и государственных компаний.

Теги: Венесуэла, США, санкции
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