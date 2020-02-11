Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности. Об этом сообщается на сайте Октябрьской железной дороги (ОЖД).

«За доставленные неудобства пассажирам задержанного поезда «Сапсан» будет выплачена денежная компенсация», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне в 20:27 мск. Спустя почти час пассажиров забрал поезд «Ласточка». Он вернулся на Ленинградский вокзал.

В конце января поезд «Ласточка» совершил остановку на станции Беленихино в Белгородской области. Причиной стала поломка состава. Он направлялся из Москвы в Белгород. Почти через два чала поезд продолжил путь. В пресс-службе РЖД сообщали, что инцидент не повлиял на график движения других поездов.