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Следовавшая из Москвы «Ласточка» сломалась по пути в Белгород

Пассажирский поезд «Ласточка», следовавший из Москвы в Белгород, совершил вынужденную остановку по техническим причинам, сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

В пресс-службе уточнили, что поезд № 745 был остановлен на станции Беленихино (Белгородская область) в 13:23. Через 1 час 49 минут состав продолжил путь. В РЖД также указали, что на график движения других пассажирских составов ситуация не повлияла.

«Он не остановку вынужденную совершил. Нам известно, что он шел из Москвы в Белгород и чуть не доехал — случилась какая-то поломка», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС по региону. В ведомстве также отметили, что затруднений в движении других поездов нет.

Вынужденная остановка вызвана неисправностью тягового оборудования, которая, предположительно, произошла из-за сильной метели, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По его данным, в поезде находятся порядка 150 пассажиров.

Ранее в Астраханской области пассажирский поезд, следовавший из Ташкента в Москву, задержался из-за верблюда, бежавшего перед ним по путям. На сигналы машиниста животное не реагировало. Поезд замедлил движение и прибыл в один из пунктов с задержкой в 44 минуты.

Теги: новости РБК, Белгород, поезд, «Ласточка»
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