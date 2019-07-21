Отправление «Сапсанов» в Петербург задержали из-за сбоя

Три поезда «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург, а также ряд пригородных поездов задерживаются из-за технической неисправности на станции Санкт-Петербург — Москва Товарная Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщается на сайте пресс-служба ОЖД.

Как отметили в пресс-службе, неисправность обнаружили 21 июля в 11:50 мск. Отправление «Сапсанов» задерживается в среднем на восемь-десять минут. Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до часа.

В настоящее время железнодорожники предпринимают необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и нормализации графика движения, отмечается в сообщении.

В конце июня сбой был зафиксирован на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Тогда были задержаны 49 поездов, включая шесть «Сапсанов». Причиной сбоя стала кража более 1,5 тыс. м кабеля.