В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»
В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
«Там произошло короткое замыкание электропроводки. Ликвидировано до нашего прибытия. О пострадавших не сообщалось», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
На премьере присутствовали, в частности, певицы Алла Пугачева и Светлана Лобода, а также телеведущая Тина Канделаки и режиссер Федор Бондарчук.