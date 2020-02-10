В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»

Источник ТАСС в экстренных службах столицы отметил, что короткое замыкание произошло на площади 0,2 кв. м в одном из залов кинотеатра. По его словам, из здания эвакуировали 4 тыс. человек.

В конце октября задымление произошло в здании химического факультета МГУ в Москве. Причиной также стало короткое замыкание. По данным агентств, из здания эвакуировали от 800 до 1 тыс. человек.