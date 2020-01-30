На химфаке МГУ произошло задымление из-за короткого замыкания

В Москве произошло задымление в здании по адресу: Ленинские горы, 1, стр. 3, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Там располагается химический факультет МГУ.

По словам представителя главка, произошло короткое замыкание с последующим самозатуханием. «Наша помощь не потребовалась, сведений о пострадавших не поступало», — добавили в пресс-службе.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что из здания факультета были выведены около 800 человек. Возгорание произошло в системе вентиляции на площади около двух метров. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал об эвакуации 1 тыс. человек.

28 января на территории ТЭЦ-26 произошел пожар из-за возгорания уличного трансформатора. Пострадавших в ходе инцидента не было, пожар потушили примерно через час после его обнаружения.

ТЭЦ-26 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Москвы по размеру установленной электрической мощности.

