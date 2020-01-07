В Москве около 50 человек вывели из общежития из-за короткого замыкания

В Москве около 50 человек вывели из общежития из-за короткого замыкания

В одном из зданий на западе Москвы произошло короткое замыкание, в результате происшествия из него эвакуировали около 50 человек, сообщил в Twitter столичный главк МЧС.

По данным ведомства, короткое замыкание произошло в лампе в подвале площадью 0,5 кв. м, расположенном в районе Хорошево-Мневники на ул. Маршала Тухачевского, 18. В результате происшествия никто не пострадал, спасатели устранили замыкание.

Эвакуация прошла в городском общежитии, сообщили источники ТАСС и агентства «Москва» в экстренных службах. Оно принадлежит Московскому техническому университету связи и информатики, согласно информации на его сайте.

В октябре 2019 года из школы Томска из-за короткого замыкания эвакуировали более 400 человек. Оно произошло в электрощитовой, находящейся в подвале здания, и вызвало слабое задымление. Как сообщили в МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.