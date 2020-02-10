Власти Челябинска пообещали помощь семье погибших в Таиланде детей

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Министерство социальных отношений Челябинской области помогает семье, в которой двое детей погибли при столкновении катеров в Таиланде. Об этом рассказала глава ведомства Ирина Буторина, передает «РИА Новости».

По словам Буториной, компания готова выполнить все обязательства по страховке, в том числе покрыть расходы на доставку тел детей в Россию. «При возникновении сложностей мы окажем всю необходимую поддержку», — пообещала министр. Буторина также сообщила, что дети находились на отдыхе с бабушкой и дедушкой.

Два катера с туристами столкнулись в районе Пхукета в Таиланде 10 февраля, в результате происшествия пострадали более 20 россиян. Двое детей в возрасте шести и 12 лет погибли.

После столкновения катеров Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.