Полиция назвала имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде
Полиция обнародовала списки пострадавших при столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета. Об этим сообщает The Phuket News со ссылкой на полицию.
- Владислав Те (39 лет)
- Надежда Те (32 года)
- М. (13 лет)
- А. (7 лет)
- Александр Ерхов (52 года)
- Татьяна Ерхова (52 года)
- Д. (11 лет)
- Андрей Бодров (28 лет)
- Дмитрий Баранников (26 лет)
- Антон Петрушин (27 лет)
- Арина Пупыгина (23 года)
- Азамат Исиналинов (29 лет)
- Жанна Бологина (37 лет)
- М. (17 лет)
- Ирина Маркисонова (41 год)
- Л. (12 лет)
- Наталия Ли (38 лет)
- Ольга Баранова (37 лет)
Кроме того, с болями в спине была госпитализирована 38-летняя Екатерина Минкина. Позднее обследование показало, что у нее нет переломов, и женщину выписали из больницы. По информации полиции, 29-летний Азамат Исиналинов получил травму головы, ему наложили 40 швов. Полиция также подтвердила гибель 12-летнего мальчика Я. и девятилетней девочки М.
Авария произошла утром в понедельник, 10 февраля. Как сообщили РБК в посольстве России в Таиланде, на борту одного из столкнувшихся катеров находились 35 россиян, 21 из них госпитализирован. По данным российского посольства, погибшие дети — брат и сестра, проживающие в Челябинской области.