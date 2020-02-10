Полиция назвала имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде

Фото: spletni_v_zlate / VK

Полиция обнародовала списки пострадавших при столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета. Об этим сообщает The Phuket News со ссылкой на полицию.

Владислав Те (39 лет) Надежда Те (32 года) М. (13 лет) А. (7 лет) Александр Ерхов (52 года) Татьяна Ерхова (52 года) Д. (11 лет) Андрей Бодров (28 лет) Дмитрий Баранников (26 лет) Антон Петрушин (27 лет) Арина Пупыгина (23 года) Азамат Исиналинов (29 лет) Жанна Бологина (37 лет) М. (17 лет) Ирина Маркисонова (41 год) Л. (12 лет) Наталия Ли (38 лет) Ольга Баранова (37 лет)

Кроме того, с болями в спине была госпитализирована 38-летняя Екатерина Минкина. Позднее обследование показало, что у нее нет переломов, и женщину выписали из больницы. По информации полиции, 29-летний Азамат Исиналинов получил травму головы, ему наложили 40 швов. Полиция также подтвердила гибель 12-летнего мальчика Я. и девятилетней девочки М.

Авария произошла утром в понедельник, 10 февраля. Как сообщили РБК в посольстве России в Таиланде, на борту одного из столкнувшихся катеров находились 35 россиян, 21 из них госпитализирован. По данным российского посольства, погибшие дети — брат и сестра, проживающие в Челябинской области.