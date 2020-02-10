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СМИ опубликовали видео столкновения катеров в Таиланде

Фото: Eakkapop Thongtub / The Phuket News

В Сети появилось видео столкновения двух катеров в районе Пхукета, в результате которого погибли двое детей из России. Запись опубликовал новостной портал MGR Online. На ролике с камер наблюдения видно, как два катера двигаются навстречу друг другу на большой скорости и сталкиваются.

Авария произошла ранее 10 февраля. По данным местных СМИ, катера столкнулись в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом.

В посольстве России в Таиланде сообщили, что на одном из катеров находились 35 российских туристов с гидом, 21 человек был направлен в больницу с травмами различной степени тяжести. В результате аварии погибли двое детей из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Теги: Таиланд, Пхукет, ЧП, столкновение, катер, видео
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