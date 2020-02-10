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Стало известно имя задержанного за акцию про коронавирус в метро Москвы

Фото: cpagram / VK

Полиция просит суд арестовать устроившего акцию про вирусную инфекцию в Московском метрополитене. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

«В суд поступили материалы дела в отношении Джаборова К.С. об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Там добавили, что они находятся на рассмотрении.

По данным ТАСС и Telegram-канала Baza, полное имя подозреваемого — Кароматулло Джаборов.

Полиция задержала пранкера из-за акции в метро на тему коронавируса
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В начале февраля молодые люди устроили в московском метро акцию: один из них имитировал приступ, упав в вагоне поезда, а его «сообщники» кричали, что у него «опасная вирусная инфекция». Инцидент произошел на перегоне между станциями «Полежаевская» и «Метро 1905 года». Полиция ищет соучастников задержанного молодого человека.

По факту произошедшего завели дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство на транспорте общего пользования).

Теги: метро, Москва, коронавирус
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Полиция задержала пранкера из-за акции в метро на тему коронавируса
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