Стало известно имя задержанного за акцию про коронавирус в метро Москвы

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Полиция просит суд арестовать устроившего акцию про вирусную инфекцию в Московском метрополитене. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

«В суд поступили материалы дела в отношении Джаборова К.С. об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Там добавили, что они находятся на рассмотрении.

По данным ТАСС и Telegram-канала Baza, полное имя подозреваемого — Кароматулло Джаборов.

В начале февраля молодые люди устроили в московском метро акцию: один из них имитировал приступ, упав в вагоне поезда, а его «сообщники» кричали, что у него «опасная вирусная инфекция». Инцидент произошел на перегоне между станциями «Полежаевская» и «Метро 1905 года». Полиция ищет соучастников задержанного молодого человека.