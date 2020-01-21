Умер пассажир экстренно севшего в Казани самолета

Пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за которого самолет был вынужден экстренно сесть в аэропорту Казани, умер. Об этом РБК сообщили в медиацентре аэропорта Южно-Сахалинска.

Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Казани в ночь на 21 января из-за пассажира, которому стало плохо. Помощь ему начали оказывать еще в воздухе, командир воздушного судна принял решение садиться в ближайшем аэропорту.

РЕН ТВ сообщал, что пассажир потерял сознание. На земле его встретила бригада медиков, которые не смогли помочь человеку и констатировали его смерть. Из-за инцидента рейс задержали, в Южно-Сахалинск он должен прилететь вечером. Кроме того, на три часа было задержано отправление самолета в Москву.

В октябре самолет авиакомпании «Сибирь», который летел в Москву из Красноярска, совершил вынужденную посадку в Омске в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. В региональном минздраве рассказали, что к моменту посадки лайнера мужчина был уже мертв. Находившийся на борту врач пытался помочь пассажиру и проводил реанимационные действия до самой посадки. Тело было передано транспортной прокуратуре.