СК начал проверку после гибели россиян при аварии с катерами в Таиланде

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Следователи организовали доследственную проверку по факту столкновения скоростных туристических катеров в Таиланде, на одном из которых находились россияне. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В сообщении ведомства говорится, что в результате столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет, на борту одного из которых были граждане России, есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. Следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии. СК уточняет точное число погибших и пострадавших.

Ранее 10 февраля сообщалось, что при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет погибли двое детей из России.

На борту катера находились 35 российских туристов вместе с гидом, сообщили РБК в посольстве России в Таиланде. Там уточнили, что после аварии госпитализация потребовалась 21 россиянину, их доставили в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести.