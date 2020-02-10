При столкновении катеров в Таиланде погибли дети из Челябинской области

Фото: Спасение 163 Аварийно спасательные службы Самары / VK

В результате столкновения катеров в районе Пхукета погибли брат и сестра из Челябинской области. Об этом сообщили в посольстве России в Таиланде, передает «РИА Новости».

«Они из Челябинской области», — сказали в посольстве. Ранее стало известно, что при столкновении скоростных катеров погибли двое детей из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Министр социальных отношений региона Ирина Буторина заявила, что данные о детях в ведомство пока не поступали, но, как только информация будет получена, специалисты свяжутся с родственниками и окажут им помощь.

Авария произошла утром 10 февраля. У побережья Пхукета столкнулись два туристических катера, на одном их которых находились 35 российских туристов с гидом. После столкновения в больницы был направлен 21 российский турист.