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При столкновении катеров в Таиланде погибли дети из Челябинской области

Фото: Спасение 163 Аварийно спасательные службы Самары / VK

В результате столкновения катеров в районе Пхукета погибли брат и сестра из Челябинской области. Об этом сообщили в посольстве России в Таиланде, передает «РИА Новости».

«Они из Челябинской области», — сказали в посольстве. Ранее стало известно, что при столкновении скоростных катеров погибли двое детей из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Министр социальных отношений региона Ирина Буторина заявила, что данные о детях в ведомство пока не поступали, но, как только информация будет получена, специалисты свяжутся с родственниками и окажут им помощь.

При столкновении катеров в Таиланде погибли двое детей из России
Общество

Авария произошла утром 10 февраля. У побережья Пхукета столкнулись два туристических катера, на одном их которых находились 35 российских туристов с гидом. После столкновения в больницы был направлен 21 российский турист.

СК России начал по факту произошедшего доследственную проверку.

Теги: Таиланд, столкновение, катер, дети, смерть
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