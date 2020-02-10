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Песков переадресовал правоохранителям вопрос о нападении на журналистку

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вопросом о нападении на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в гостинице в Грозном должны заниматься в правоохранительных органах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Это не совсем вопрос Кремля. Это вопрос правоохранительных органов», — сказал он, отметив, что правоохранители должны предпринять необходимые следственные действия.

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
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Ранее о нападении на Милашину и Дубровину в Чечне сообщили «Новая газета» и ТАСС. По их данным, неизвестные напали на журналистку и адвоката вечером 6 февраля у входа в гостиницу в Грозном. Как сообщает «Новая газета», среди нападавших были мужчины и женщины, они наносили удары ногами и руками.

7 февраля полиция Грозного организовала проверку в связи с обращением Милашиной. По данным полиции, журналистка сообщила, что неизвестные избили ее и Дубровину в холле гостиницы «Континенталь».

Милашина и Дубровина прибыли в Чечню на суд по делу местного жителя Ислама Нуханова. Его обвиняют в хранении оружия и применении насилия к представителю власти. Ранее он выложил на YouTube видеоролик об элитном поселке в центре Грозного.

Теги: Грозный, Елена Милашина, Чечня, нападение, «Новая газета»
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