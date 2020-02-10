Политика , 10 фев, 13:20
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В Кремле назвали преждевременным обсуждение кандидатуры посла в Киеве
Россия и Украина пока не проводили предметных переговоров об обмене главами дипломатических миссий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. В 2014 году Москва и Киев обоюдно отозвали своих диппредставителей.
«По кандидатурам преждевременно говорить», — отметил он.
Накануне о желании России обменяться с Украиной послами сообщил глава МИД Сергей Лавров.
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