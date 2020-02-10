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Политика ,  
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В Кремле назвали преждевременным обсуждение кандидатуры посла в Киеве

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия и Украина пока не проводили предметных переговоров об обмене главами дипломатических миссий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. В 2014 году Москва и Киев обоюдно отозвали своих диппредставителей.

«По кандидатурам преждевременно говорить», — отметил он.

Накануне о желании России обменяться с Украиной послами сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной
Политика

Материал дополняется

 

Теги: Украина, послы
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