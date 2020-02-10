В Кремле назвали преждевременным обсуждение кандидатуры посла в Киеве

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия и Украина пока не проводили предметных переговоров об обмене главами дипломатических миссий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. В 2014 году Москва и Киев обоюдно отозвали своих диппредставителей.

«По кандидатурам преждевременно говорить», — отметил он.

Накануне о желании России обменяться с Украиной послами сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Материал дополняется