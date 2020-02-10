СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Антон Дроздов (Фото: pfrf.ru)

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и четырех федеральных чиновников.

Собеседники газеты уточнили, что в Минфине Дроздов будет работать над негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и разработкой новой системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП). Кроме того, Дроздов также станет курировать вопросы валютного контроля, сообщили один из собеседников издания.

После выхода публикации в Минфине отметили, что вопрос распределения полномочий после изменений в структуре министерства еще не решен, отмечает газета.

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