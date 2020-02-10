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Голикова сообщила о процедуре выплат для ветеранов к 75-летию Победы

Татьяна Голикова (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Для получения выплаты ко Дню Победы ветеранам не нужно будет подавать никаких заявлений, сообщила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова.

«Хочу сразу сказать, что нашим гражданам не нужно будет подавать никакое дополнительное заявление», — приводит ее слова сайт кабмина. Голикова отметила, что деньги будут направлены автоматически в апреле-мае 2020 года.

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По словам Голиковой, всего выплаты получат 1,15 млн граждан. Она напомнила, что 75 тыс. руб. выплатят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам из числа жителей блокадного Ленинграда, вдовам и вдовцам участников Великой Отечественной войны, войн с Финляндией и Японией и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Число этих граждан составляет 537,1 тыс. человек.

Кроме того, 601,4 тыс. человек получат по 50 тыс. руб. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывших совершеннолетних узниках фашизма. Голикова добавила, что единовременную выплату получат эти категории граждан России, которые живут в Эстонии, Латвии и Литве.

Указ о единовременной выплате к юбилею Победы президент Владимир Путин подписал 7 февраля. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство выделит на это более 71 млрд руб.

Теги: День Победы, ветеран, деньги, выплаты
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