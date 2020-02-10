В Дагестане пять человек отравились угарным газом

Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В ведомстве заявили, что пострадали дети 2013, 2017, 2018 годов рождения. «Состояние всех удовлетворительное», — добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе шесть человек отравились угарным газом в частном доме в Сочи, трое из них — дети. Пострадавших доставили в городские больницы. По данным спасателей, причиной произошедшего стала неисправность генератора.