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В Красноярском крае семь человек отравились угарным газом

В селе Городок Минусинского района Красноярского края семь человек отравились угарным газом, следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, многодетная мать с пятью несовершеннолетними детьми и 20-летним сыном проснулась в своем частном доме от запаха угарного газа. Женщина с пятью детьми были доставлены в больницу, взрослый сын от госпитализации отказался.

Врачи обследовали отравившихся, никто из них не находится в тяжелом состоянии, отмечает СК. Все они были госпитализированы в Минусинскую районную больницу, у детей медики констатировали легкую степень тяжести.

«Все себя чувствуют хорошо. И с самого начала не было никаких тяжелых повреждений ни у кого. Врачи их осмотрели, госпитализировали для того, чтобы понаблюдать. Речь идет о незначительном угнетении сознания», — сообщили РБК в региональном минздраве, отвечая на вопрос о пострадавших от отравления угарным газом в селе Городок.

По данным СК, причиной утечки угарного газа в доме с печным отоплением могла стать неплотно закрытая заслонка печи.

РБК направил запрос в Красноярский территориальный центр медицины катастроф.

Утром 11 января в Самаре угарным газом отравились пять человек. Инцидент произошел на улице Гвардейской в Кировском районе областного центра в пятиэтажном доме. Причиной отравления стала неисправность газового оборудования — в МЧС сообщили, что дымоотводящий рукав не соответствовал диаметру дымохода. В больницу попали трое взрослы и двое детей. Их состояние врачи оценивали как средней тяжести.

Теги: отравление, Красноярский край, угарный газ, новости РБК
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