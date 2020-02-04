В Сочи шесть человек отравились угарным газом

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Шесть человек, в том числе трое детей, отравились в Сочи угарным газом. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В частном доме произошло отравление угарным газом шести человек, из них трое — дети. Причина: предварительно не исправен генератор», — рассказали в ведомстве, уточнив, что это произошло в поселке Лоо (Лазаревский район Сочи).

Сообщение об инциденте поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС около 7 утра. Всех пострадавших доставили в городские больницы.

Утром 4 февраля четыре человека пострадали в результате отравления газом в одной из квартир города Горнозаводска в Пермском крае. По словам зампредседателя регионального правительства Антона Удальева, к отравлению людей могло привести то, что в квартире конфорку газовой плиты залило водой во время приготовления пищи, или тот факт, что в квартире хранили горючие материалы.

15 января в селе Городок Минусинского района Красноярского края угарным газом отравились семь человек, их госпитализировали в больницу. Местные следователи после этого организовали проверку.