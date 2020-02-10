Путин предупредил о «турбулентной» международной обстановке

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что благодаря эффективной работе российских дипломатов России удалось укрепить сотрудничество со странами Евразии и Латинской Америки, а также «вывести на новый уровень» диалог с государствами Африки.

«Вместе с тем международная обстановка становится более турбулентной», — говорится в поздравлении. По мнению президента, российским дипломатам необходимо предпринимать еще более активные действия для достижения стратегической стабильности. Путин отметил, что для этого стоит использовать позиции России в Совете Безопасности ООН, а также председательство в ШОС и БРИКС, участие в «Группе двадцати», АТЭС и других межгосударственных структурах.

По словам Путина, важной целью российской дипломатии должны стать усилия по отстаиванию прав и интересов россиян за рубежом, а также сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне.