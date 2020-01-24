Топилин назвал требуемую сумму для выплат ветеранам к юбилею Победы

Для выплат ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне потребуется почти 60 млрд руб. Об этом сообщил новый глава Пенсионного фонда России Максим Топилин во время представления коллективу фонда. Его слова передает ТАСС.

По словам Топилина, такая сумма необходима, чтобы обеспечить единовременные выплаты к юбилею в размере 75 тыс. руб. ветеранам и 50 тыс. руб. труженикам тыла, о которых ранее объявил президент России Владимир Путин.

Об увеличении выплат в честь юбилея Победы во Второй мировой войне Путин сообщил во время визита в Санкт-Петербург 18 января. Он был приурочен к 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер пояснил, что обычно единовременные выплаты ко Дню Победы составляют 10 тыс. руб., но их увеличат из-за юбилея.

Максим Топилин получил пост председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) в новом правительстве Михаила Мишустина. На этой позиции он сменил Антона Дроздова, который руководил фондом более 11 лет.