В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

Сокращение срока эксплуатации шипованной резины в России нецелесообразно из-за разных погодно-климатических условий в регионах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса России.

В ведомстве пояснили, что введение жестких ограничений на использование шипованной резины приведет к существенному снижению безопасности на дорогах. Это может произойти из-за того, что многие участки региональных дорог имеют уплотненный снежный покров (УСП), уточнили в Минтрансе. Коэффициент сцепления на таких дорогах даже ниже, чем у мокрого асфальтового покрытия, отметили там.

Ранее, 5 февраля на круглом столе в Госдуме предложили ввести штрафы за неправильное использование шипованной резины и ограничить скорость машин с шипованными шинами. Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин. Кроме того, в Госдуме предложили вернуть обязательное использование знака «Ш».

В разговоре с РБК председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин предположил, что изменение правил эксплуатации шипованной резины может быть вызвано «коммерческим интересом». Он отметил, что в год, когда знак шипы стал обязательным, очень многие продавцы таких знаков заработали на этом.