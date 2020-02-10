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В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

Сокращение срока эксплуатации шипованной резины в России нецелесообразно из-за разных погодно-климатических условий в регионах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса России.

В ведомстве пояснили, что введение жестких ограничений на использование шипованной резины приведет к существенному снижению безопасности на дорогах. Это может произойти из-за того, что многие участки региональных дорог имеют уплотненный снежный покров (УСП), уточнили в Минтрансе. Коэффициент сцепления на таких дорогах даже ниже, чем у мокрого асфальтового покрытия, отметили там.

В России предложили ограничить использование шипованных шин
Общество

Ранее, 5 февраля на круглом столе в Госдуме предложили ввести штрафы за неправильное использование шипованной резины и ограничить скорость машин с шипованными шинами. Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин. Кроме того, в Госдуме предложили вернуть обязательное использование знака «Ш».

В разговоре с РБК председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин предположил, что изменение правил эксплуатации шипованной резины может быть вызвано «коммерческим интересом». Он отметил, что в год, когда знак шипы стал обязательным, очень многие продавцы таких знаков заработали на этом.

Эксперты оценили предложение об ограничении использования шипованных шин
Общество

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов отмечал, что зимой без шипованных шин возможно передвигаться только в пределах МКАД или КАД.

Теги: Минтранс, резина, автомобиль
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Эксперты оценили предложение об ограничении использования шипованных шин
Общество
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Общество
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