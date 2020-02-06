Эксперты оценили предложение об ограничении использования шипованных шин

Инициатива депутатов Госдумы об изменении правил использования шипованных шин в России для снижения вреда дорогам может иметь коммерческий интерес. Такое мнение в разговоре с РБК выразил председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Мне кажется, что за всей этой инициативностью [стоит] чей-то коммерческий интерес. Пока непонятно, какой. Например, когда вводили знак шипы, как обязательный, а через год отменили, на этом заработали очень многие, кто этим знаком торговал. Я не исключаю, что и сейчас какая-то идет игра на реализацию коммерческих интересов», — объяснил Похмелкин.

Он также отметил, что на сегодняшний день нет доказательств, что шипованная резина так сильно вредит дорогам. «Зимой шипованная резина помогает при гололеде. Зимой нормальный водитель будет ехать аккуратней, чем летом. В гололед никто разгонятся не будет», — добавил Похмелкин.

Координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов в разговоре с РБК объяснил, что без шипованной резины зимой возможно передвигаться только в пределах МКАД или КАД. «Видимо, уважаемые эксперты (авторы инициатив. — РБК) либо за пределы Садового кольца не выезжают, либо передвигаются по федеральным дорогам и не знают, что у нас в стране таких дорог всего лишь 50 тыс. км, то есть 5%, а 95% — это дороги другие, назовем их так. И иногда происходит так, что эти дороги никогда не убирают. В этих ситуациях даже шипы иногда не помогают», — дабавил Шкуматов.