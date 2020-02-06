Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 05 фев, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 05 фев, 12:47
МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» Технологии и медиа, 02:47 Умер американский актер Кирк Дуглас Общество, 02:40 Три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула Общество, 02:39 Эксперты оценили предложение об ограничении использования шипованных шин Общество, 02:23 Аналитики назвали возможное число отзывов банковских лицензий в 2020 году Финансы, 02:13 СМИ узнали о просьбах священников уволить посла США на Украине из-за ЛГБТ Политика, 02:05 В украинском учебнике по географии нашли карту из фэнтези-игры Skyrim Общество, 01:50 Акции Tesla резко подешевели на фоне проблем на заводе в КНР Бизнес, 01:41 Абидаля не будут увольнять из «Барселоны» после конфликта с Месси Спорт, 01:27 Трамп после голосования об импичменте заявил о победе США над обманом Политика, 01:26 Шедший в Москву для «изгнания Путина» шаман подал жалобу в ЕСПЧ Общество, 00:51 Эвакуировавшие из Уханя россиян летчики и врачи пройдут медобследование Общество, 00:36 Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте Политика, 00:32 СМИ опубликовали новое видео жесткой посадки самолета в Стамбуле Общество, 00:26
Общество ,  
0 

Эксперты оценили предложение об ограничении использования шипованных шин

Инициатива депутатов Госдумы об изменении правил использования шипованных шин в России для снижения вреда дорогам может иметь коммерческий интерес. Такое мнение в разговоре с РБК выразил председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Мне кажется, что за всей этой инициативностью [стоит] чей-то коммерческий интерес. Пока непонятно, какой. Например, когда вводили знак шипы, как обязательный, а через год отменили, на этом заработали очень многие, кто этим знаком торговал. Я не исключаю, что и сейчас какая-то идет игра на реализацию коммерческих интересов», — объяснил Похмелкин.

Он также отметил, что на сегодняшний день нет доказательств, что шипованная резина так сильно вредит дорогам. «Зимой шипованная резина помогает при гололеде. Зимой нормальный водитель будет ехать аккуратней, чем летом. В гололед никто разгонятся не будет», — добавил Похмелкин.

В России предложили ограничить использование шипованных шин
Общество

Координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов в разговоре с РБК объяснил, что без шипованной резины зимой возможно передвигаться только в пределах МКАД или КАД. «Видимо, уважаемые эксперты (авторы инициатив. — РБК) либо за пределы Садового кольца не выезжают, либо передвигаются по федеральным дорогам и не знают, что у нас в стране таких дорог всего лишь 50 тыс. км, то есть 5%, а 95% — это дороги другие, назовем их так. И иногда происходит так, что эти дороги никогда не убирают. В этих ситуациях даже шипы иногда не помогают», — дабавил Шкуматов.

Кроме того, Шукматов назвал абсурдом предложение депутатов снова ввести обязательное использование знака «Ш» на автомобилях с шипованной резиной. «Я не знаю, как это прокомментировать. На это предложение я ответил бы диким хохотом. Это абсурд», — сказа он.

Ранее в ходе круглого стола депутаты Госдумы обсудили инициативы, среди которых ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали предложенные инициативы.

«Автодор» предложил россиянам меньше использовать шипованные шины
Общество

Так, госкомпания «Автодор» предложила ввести штраф за неправильное использование шин и дать руководству регионов право самостоятельно определять сезон для «переобувки» автомобиля. Представитель РосдорНИИ Николай Беляев, в свою очередь, заявил, что необходимо снизить разрешенную скорость для автомобилей с шипованными шинами на автомагистралях до 90 км/ч. Сейчас разрешенная скорость на таких участках дороги составляет 110 км/ч.

Замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский заявил, что шипованная резина в Москве не нужна, так как дороги в городе хорошо убирают, а во влажную погоду их износ от шипов сильно увеличивается. По его словам, в связи с этим раз в три года в столице приходится менять верхний слой дорог.

Теги: шины, зимняя резина, автомобильные дороги, новости РБК
Материалы по теме
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Общество
«Автодор» предложил россиянам меньше использовать шипованные шины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter