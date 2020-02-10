Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 07 фев, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 07 фев, 13:59
«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн Общество, 06:06 В Москве впервые с 2014 года выросли темпы открытия торговых центров Бизнес, 06:00 Депутат сообщил о «многослойном голосовании» в Госдуме по Конституции Политика, 06:00 В Москве из-за ДТП перекрыли Лефортовский тоннель Общество, 05:48 Фильм «Паразиты» стал лауреатом «Оскара» за лучший оригинальный сценарий Общество, 05:07 СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Технологии и медиа, 05:06 Брэд Питт получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Общество, 04:48 «Оскар» за лучший мультфильм получила «История игрушек 4» Общество, 04:35 В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске Политика, 04:24 Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок Политика, 04:08 В Москве около МКАД загорелся ангар Общество, 03:56 Число погибших от коронавируса в Китае достигло 908 человек Общество, 03:45 Запуск корабля Cygnus с грузом для МКС отменили за две минуты до старта Технологии и медиа, 03:13 Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян Общество, 02:58
Общество ,  
0 

«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн

Лучшей актрисой второго плана, по мнению Американской академии, стала Лора Дерн, сыгравшая роль адвоката Норы Фэншоу в картине «Брачная история», сообщается на сайте кинопремии.

Свой первый «Оскар» актриса получила в собственный день рождения, 9 февраля. Вместе с ней за награду в этой номинации боролись Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Марго Робби («Скандал»).

Помимо «Оскара» Лора Дерн завоевала в этой номинации премии Гильдии актеров и Британской академии, а также получила «Золотой глобус».

Фильм «Брачная история» американский режиссер Ноа Баумак снял по собственному сценарию. В картине рассказывается о сложном разводе театрального режиссера Чарли Барбер с его женой — актрисой Николь, уехавшей в Голливуд. Главные роли в фильме сыграли Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон.

Теги: «Оскар»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter