«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн

Лучшей актрисой второго плана, по мнению Американской академии, стала Лора Дерн, сыгравшая роль адвоката Норы Фэншоу в картине «Брачная история», сообщается на сайте кинопремии.

Свой первый «Оскар» актриса получила в собственный день рождения, 9 февраля. Вместе с ней за награду в этой номинации боролись Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Марго Робби («Скандал»).

Помимо «Оскара» Лора Дерн завоевала в этой номинации премии Гильдии актеров и Британской академии, а также получила «Золотой глобус».

Фильм «Брачная история» американский режиссер Ноа Баумак снял по собственному сценарию. В картине рассказывается о сложном разводе театрального режиссера Чарли Барбер с его женой — актрисой Николь, уехавшей в Голливуд. Главные роли в фильме сыграли Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон.