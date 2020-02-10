«Оскар» за лучший мультфильм получила «История игрушек 4»

Американский комедийный мультфильм «История игрушек 4» получил «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм», сообщается на сайте кинопремии.

Четвертая часть франшизы продолжила историю о приключениях команды игрушек, в частности космического рейнджера База Лайтера, ковбоя Вуди, собаки Спиральки и тиранозавра Рекса, а также новой игрушки Вилкинса, и стала заключительной в серии.

Производством мультфильмов занималась анимационная студия Pixar, а режиссером стал Джош Кули, ранее работавший над «Головоломкой».

За награду Американской киноакадемии в этой номинации также боролись еще четыре анимационные полнометражки: «Потерянное звено», «Я потеряла свое тело», «Клаус» и «Как приручить дракона 3».

Первая часть «Истории игрушек» вышла в прокат в ноябре 1995 года и получила «Оскар» за особые достижения. Помимо этого, награды Американской киноакадемии была удостоена «История игрушек 3», победившая в номинациях «Лучший мультфильм» и «Лучшая песня».