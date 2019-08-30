Минобороны опубликовало документы об освобождении Бухареста

Минобороны России на своем сайте опубликовало архивные документы, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Красной армией румынского Бухареста.

Речь идет об оцифрованных боевых донесениях, наградных листках и публикациях из фронтовых газет о ходе Бухарестско-Арадской операции 1944 года.

Так, ведомство рассекретило постановление Государственного комитета обороны от 10 апреля 1944 года. В документе подчеркивается, что вступление войск СССР на территорию Румынии было вызвано «военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией».

Согласно постановлению, Красная армия должна была оказывать содействие работе больниц, школ и телефонной связи, в Румынии также устанавливалось свободное хождение местной валюты и ее курс к советскому рублю.

На сайте Минобороны появилось воззвание Красной армии к румынскому народу и армии, составленное на двух языках. «Румыны! Красная Армия вступила на вашу территорию, чтобы добить немецких разбойников. После изгнания немцев вы установите на своей земле такие порядки, какие вы сами пожелаете», — говорится в тексте призыва.