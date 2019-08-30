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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Минобороны опубликовало документы об освобождении Бухареста

Минобороны России на своем сайте опубликовало архивные документы, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Красной армией румынского Бухареста. 

Речь идет об оцифрованных боевых донесениях, наградных листках и публикациях из фронтовых газет о ходе Бухарестско-Арадской операции 1944 года. 

Так, ведомство рассекретило постановление Государственного комитета обороны от 10 апреля 1944 года. В документе подчеркивается, что вступление войск СССР на территорию Румынии было вызвано «военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией».  

Согласно постановлению, Красная армия должна была оказывать содействие работе больниц, школ и телефонной связи, в Румынии также устанавливалось свободное хождение местной валюты и ее курс к советскому рублю.  

На сайте Минобороны появилось воззвание Красной армии к румынскому народу и армии, составленное на двух языках. «Румыны! Красная Армия вступила на вашу территорию, чтобы добить немецких разбойников. После изгнания немцев вы установите на своей земле такие порядки, какие вы сами пожелаете», — говорится в тексте призыва. 

23 августа 1944 года в Бухаресте вспыхнуло народное восстание. В обнародованном журнале боевых действий группы армий «Южная Украина» говорится о провале внезапного прорыва германских войск в столицу Румынии. Опубликован также доклад начальника германской военно-воздушной миссии в Румынии Альфреда Герстенберга главе генштаба Вермахта о том, что возможности прорваться в Бухарест нет.

Как следует из журнала боевых действий войск Красной армии, в 09:00 31 августа 1944 года в Бухарест вступили подразделения 6-й танковой и 53-й армии 2-го Украинского фронта, а также румынской добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску. В политдонесении подчеркивается, что «большая часть населения Румынии встретила окончание войны с СССР с большим облегчением». Об атмосфере радости также свидетельствуют материалы газеты 2-го Украинского фронта «Суворовский натиск» за август-сентябрь 1944 года. 

В ходе операции по освобождению Бухареста частями 6-й танковой армии было обеспечено полное окружение и ликвидация всей Бессарабской группировки противника. О героизме бойцов Красной армии свидетельствует также серия рассекреченных наградных документов. 

Приказом верховного главнокомандующего от 31 августа 1944 года войскам, участвовавшим в освобождении Бухареста, была объявлена благодарность, а в Москве в честь этого события был дан салют в 24 залпа из 324 орудий.  

Теги: Минобороны России, архивы, Бухарест
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