Два человека погибли при столкновении грузовика с автобусом в Кузбассе

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В Кемеровской области рейсовый пассажирский автобус столкнулся с фурой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

Авария произошла на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. В автобусе находились 49 человек, включая водителя, уточнили в пресс-службе. Из-за ДТП травмы получили четыре человека, водитель грузовика погиб на месте. Пострадавших доставили в больницу Анжеро-Судженска, их состояние оценивали как тяжелое.

Позднее в управлении МВД по области сообщили, что в больнице умерла одна из пострадавших пассажирок автобуса. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который следовал в Кемерово.

В МЧС уточнили, что сообщение об аварии поступило в 12:10 мск. К ликвидации последствий ДТП привлекли 36 человек и 13 единиц техники.