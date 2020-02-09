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Два человека погибли при столкновении грузовика с автобусом в Кузбассе

Фото: online_lnk / VK

В Кемеровской области рейсовый пассажирский автобус столкнулся с фурой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

Авария произошла на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. В автобусе находились 49 человек, включая водителя, уточнили в пресс-службе. Из-за ДТП травмы получили четыре человека, водитель грузовика погиб на месте. Пострадавших доставили в больницу Анжеро-Судженска, их состояние оценивали как тяжелое.

Позднее в управлении МВД по области сообщили, что в больнице умерла одна из пострадавших пассажирок автобуса. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который следовал в Кемерово.

В МЧС уточнили, что сообщение об аварии поступило в 12:10 мск. К ликвидации последствий ДТП привлекли 36 человек и 13 единиц техники.

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В пятницу в Кемеровской области микроавтобус, в котором ехала детская спортивная команда, столкнулся с легковым автомобилем. Из-за ДТП семь пассажиров микроавтобуса пострадали, водитель легковой машины погиб на месте. По факту аварии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Теги: Кемеровская область, ДТП, грузовик, новости РБК
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